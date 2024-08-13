Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Özcan Özkan'ın hayatını kaybetmesi ve oğlu Ada Özkan'ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E, E.E. ve M.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İki gün önce Özcan Özkan ve Ada Özkan düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istemiş, düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralanmıştı.

        Babasını araçla hastaneye götürmek isteyen Ada Özkan olay yerinde baygınlık geçirirken, baba Özcan Özkan hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
        Düğün sandalyelerinin yolu kapatma kavgasında taksicinin ölümüne 3 tutuklam...
        Düğün sandalyelerinin yolu kapatma kavgasında taksicinin ölümüne 3 tutuklam...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Tekirdağ'da 117 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 117 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı yapıldı