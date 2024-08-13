Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

İki gün önce Özcan Özkan ve Ada Özkan düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istemiş, düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralanmıştı.

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