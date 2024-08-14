Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 547 gram sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza hap ve 10 gram eroin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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