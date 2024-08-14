Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 11 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 547 gram sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza hap ve 10 gram eroin ele geçirildi.

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