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        Vali Soytürk Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:34
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        Vali Soytürk Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ile bir süre görüştü.

        Kaymakam Fırat, ilçede devam eden yatırım, proje ve çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

        Ardından Soytürk, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nu ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Başkan Başoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli tarafından karşılandı.

        Daha sonra Soytürk, Başoğlu ile görüşerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Vali Soytürk, ziyaretlerin ardından Örey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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