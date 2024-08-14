Vali Soytürk Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu

Vali Soytürk, ziyaretlerin ardından Örey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Soytürk, Başoğlu ile görüşerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk, Başkan Başoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Kaymakam Fırat, ilçede devam eden yatırım, proje ve çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ile bir süre görüştü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

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