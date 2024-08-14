Tekirdağ'da 740 bin makaron ele geçirildi

Aramada 740 bin makaron, 640 kilogram tütün, dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Ekipler bu kapsamda Yulaflı Mahallesi’nde H.H'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

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