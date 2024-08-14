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        Tekirdağ'da 740 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 740 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:30
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        Tekirdağ'da 740 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 740 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler bu kapsamda Yulaflı Mahallesi’nde H.H'nin işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 740 bin makaron, 640 kilogram tütün, dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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