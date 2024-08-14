Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dekar makilik alan zarar gördü.
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