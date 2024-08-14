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        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:59
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        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Şenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dekar makilik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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