Tekirdağ'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlandı
Tekirdağ'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.
Tekirdağ'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla program düzenlendi.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenene programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2021 yılında 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıktığını söyledi.
AK Parti'nin Türkiye'de büyük başarılara, çalışmalara imza attığını ifade eden Gümüş, "Ak Parti Türkiye siyasetine, milletimize hatta mazlum coğrafya olarak bu bölgeye neler kattığını şöyle bir gözümüzün önünden geçirdiğimizde, nereden nereye geldiğimizi çok iyi müşahede etmemiz lazım. AK Parti'nin 23 yıllık dönemi kolay geçmedi. Türkiye krizler, Gezi olayları, darbe girişimi ve bir çok badire dördü. Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle tek tek bu adımları vesayete karşı, darbelere karşı milletin öncelikle feraseti, sonrasında da tanklara göğsünü geren cesaretiyle beraber tek tek aştı. Bugün hamdolsun AK Parti 23 yaşını tamamlıyor." dedi.
Gümüş, AK Parti'nin millete hizmet aşkıyla çalışmayı sürdüreceğini aktararak, bundan sonra da hizmet üstüne hizmet, icraat üstüne icraat koymaya yılmadan devam edeceklerini dile getirdi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül de programda konuşma yaptı.
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