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        Kapaklı'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:59
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        Kapaklı'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Yanıkağıl Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Serbest Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kapaklı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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