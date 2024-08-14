Kapaklı'da çıkan anız yangını söndürüldü

Kapaklı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Serbest Bölgesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanıkağıl Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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