Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
Tekirdağ'da, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.
Tekirdağ'da, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.
İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerini ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri ise ticaret denetmenleri vasıtasıyla ürünlerin güvenliğini kontrol etti.
Ekipler okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.
Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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