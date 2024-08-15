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        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim

        Tekirdağ'da, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:20
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        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
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        Tekirdağ'da, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerini ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.

        Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri ise ticaret denetmenleri vasıtasıyla ürünlerin güvenliğini kontrol etti.

        Ekipler okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

        Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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