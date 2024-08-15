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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:51
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
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        Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

        KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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