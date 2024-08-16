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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vidanjörle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:48
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vidanjörle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Suriye uyruklu Ö.E. (16), Şeyhsinan Mahallesi'nde U.A. idaresindeki 60 ACT 048 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait vidanjöre çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ö.E'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Vidanjör sürücüsü U.A. gözaltına alınırken, Ö.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        -Çorlu'da balkondan düşen kişi öldü

        Çorlu ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, S.T. (88), Cemaliye Mahallesi'ndeki apartmanın 1. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde S..Ç.E'nin evinde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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