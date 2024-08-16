Tekirdağ'da bir evde 12 ruhsatsız silah ele geçirildi

Evde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 13 tabanca şarjörü, 5 pombalı tüfek şarjörü, 1300 tabanca fişeği, 9 bıçak, 2 kama ve muşta ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde bir evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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