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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 40 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı, zanlılardan 40'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:06
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 40 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı, zanlılardan 40'ı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 113 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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