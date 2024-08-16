Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal eşlik etti.

Soytürk, daha sonra sac şekillendirme alanında faaliyet gösteren Shınheung Endüstriyel firmasını ziyaret ederek, firma CEO'su Yoon Seuk Douk'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren, Samsung ve Shınheung Endüstriyel firmasını ziyaret etti.

Toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Malkara Birlik Süt ve Süt Mamülleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Recep Soytürk'ün katılımıyla Namık Kemal Üniversitesi'nde "Seracılık Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi.

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