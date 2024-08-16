Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi

Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivali'nin kente değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

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