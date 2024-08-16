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        Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:28
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        Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.

        Hayrabolu Belediyesince düzenlenen festivalde Suzan Kardeş, Aydınevler Mahallesi'ndeki etkinlik alanında sanatseverlerle buluştu.

        Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

        Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda Kardeş'e çiçek verdi.

        Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivali'nin kente değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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