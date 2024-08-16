Tekirdağ'da 32. Ayçiçek Festivalinde Suzan Kardeş konser verdi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali"nde Suzan Kardeş sahne aldı.
Hayrabolu Belediyesince düzenlenen festivalde Suzan Kardeş, Aydınevler Mahallesi'ndeki etkinlik alanında sanatseverlerle buluştu.
Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.
Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda Kardeş'e çiçek verdi.
Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivali'nin kente değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.
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