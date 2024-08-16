Beşiktaş'ta cipiyle yol kenarında yürüyen kadına çarpan zanlı Tekirdağ'da tutuklandı

F.D'nin kullandığı 34 DOK 427 plakalı cip, Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokak'ta park halindeki otomobile çarpıp takla atmış, daha sonra park halindeki 3 otomobil ve bir motosiklet ile yol kenarında yürüyen Dila K'ye çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Dila K. hastaneye kaldırılmış, sürücü kaza yerinden kaçmıştı.

İstanbul Beşiktaş'ta cipiyle çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı, Tekirdağ'da tutuklandı.

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