Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kapaklı, Ergene, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 25 gram eroin, 15 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 270 sentetik ecza ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.