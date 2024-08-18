Tekirdağ'da 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara konser verdi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara sahne aldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara sahne aldı.
Hayrabolu Belediyesince Aydınevler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Eypio ve Zara konser verdi.
Programda ilk olarak Eypio sahne aldı. Daha sonra sanatçı Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, konser sonunda sanatçılara çiçek verdi.
Başoğlu, 32. Ayçiçeği Festivalinde insanların doyasıya eğlendiğini belirterek, sahne alan sanatçılara teşekkür etti.
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