Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapaklı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Erbay Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        - Çorlu'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

        Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        R.T'nin kullandığı 59 AGR 035 plakalı motosiklet, Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.S'ye çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde şüphe üzerine F.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 36 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 36 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiyelerde 'fiyat' denetim...
        Tekirdağ'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiyelerde 'fiyat' denetim...
        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ NKÜ'de resim kursu devam ediyor
        Tekirdağ NKÜ'de resim kursu devam ediyor
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar