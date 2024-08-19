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        Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin oldu

        Süleymanpaşa Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Hülya Çetin başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:02
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        Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin oldu
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        Süleymanpaşa Kent Konseyi olağan genel kurulunda, Hülya Çetin başkanlığa seçildi.

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek listeyle gidilen seçimde Hülya Çetin, kent konseyi başkanlığına getirildi.

        Çetin, yaptığı konuşmada, yeni dönemin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

        Kendisine duyulan güvenden ötürü tüm üyelere teşekkür eden Çetin, "Bu görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle devralıyorum. Şehrimizin ihtiyaçlarını hep birlikte tespit edip, en doğru çözümleri üretmek için var gücümüzle çalışacağız. Süleymanpaşa'yı daha güzel yarınlara taşımak için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da programda konuşma yaptı.

        Genel kurula, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, oda başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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