Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Ekipler, kadınlara KADES uygulamasıyla ilgili broşür de dağıttı.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

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