Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 925 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 125 aracı inceledi.
Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 2 araca trafik yönünden 27 bin 184 lira idari para cezası kesildi.
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