Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler'e, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan Ekiciler, 112 Acil Servis ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiciler'in CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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