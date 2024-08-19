Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) bakım ve onarım ekibinde görevli T.Ö, ilçenin İlyas Mahallesi'nde elektrik tellerine yakın ağaç dallarını budarken akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine, 122 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan T.Ö, kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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