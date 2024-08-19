Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Bağlık Mahallesi'nde İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna mermi isabet eden F.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından F.I'nın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Evde bulunan İ.B. ve O.A. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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