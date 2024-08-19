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        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:41
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        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

        Bağlık Mahallesi'nde İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna mermi isabet eden F.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından F.I'nın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        Evde bulunan İ.B. ve O.A. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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