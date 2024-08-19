Tekirdağ'da tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tırın çarptığı bisikletli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tırın çarptığı bisikletli sürücüsü yaşamını yitirdi.
Danişment Mahallesi'nde A.C'ye (56) sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FMA 860 plakalı tır çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.C. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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