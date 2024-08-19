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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:12
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

        Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

        Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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