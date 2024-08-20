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        Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:26
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        Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

        Tabak ile bir süre görüşen Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing aldı.

        Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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