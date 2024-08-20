Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da yer aldı.

Tabak ile bir süre görüşen Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.