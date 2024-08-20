Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde yer alan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem alan ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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