Tekirdağ'da silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

Dün Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler'e, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, Ekiciler, saldırıda ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler'in silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

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