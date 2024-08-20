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        Tekirdağ'da silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:22
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        Tekirdağ'da silahlı saldırı zanlısı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler'in silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 16 yaşındaki R.K'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ağır yaralanan Ekiciler'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

        Olay

        Dün Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler'e, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, Ekiciler, saldırıda ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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