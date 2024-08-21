Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bağlık Mahallesi'nde önceki gün F.I'nın evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bağlık Mahallesi'nde önceki gün İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, vücuduna mermi isabet eden F.I. hayatını kaybetmişti.
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