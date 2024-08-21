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        Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:12
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        Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde önceki gün F.I'nın evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde önceki gün İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, vücuduna mermi isabet eden F.I. hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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