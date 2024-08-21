Tekirdağ'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bağlık Mahallesi'nde önceki gün İ.B, O.A. ve F.I'ya evde bulundukları sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılmış, vücuduna mermi isabet eden F.I. hayatını kaybetmişti.

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