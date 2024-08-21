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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:02
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 991 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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