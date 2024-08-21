Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 30 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçun önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 991 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
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