Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesinde bir evde yapılan aramada, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram sentetik sıvı kimyasal, şaşe numarası silinmiş motosiklet ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

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