Tekirdağ'da bakım yaptığı elektrik direğinde akımına kapılan işçi öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik direğinde bakım yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde elektrik direğinde bakım yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait elektrik direğinin yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde T.B'nin öldüğü tespit edildi.
Elektrik direğine bakım yaparken akıma kapıldığı belirlenen T.B'nin cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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