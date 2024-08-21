Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranın dış tarafında bulunan dolaptan 20 kilogram et çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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