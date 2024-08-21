Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranın dış tarafında bulunan dolaptan 20 kilogram et çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranın dış tarafında bulunan dolaptan 20 kilogram et çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çiftlikönü Mahallesi'nde restoran işleten Kezban Çiftçi, dolapta etlerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını izledi.
Etlerin 2 şüpheli tarafından çalındığını gören Çiftçi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, restoranın önüne at arabasıyla gelen 2 kişinin dolaptan etleri alıp uzaklaşmaları yer alıyor.
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