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        Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranın dış tarafında bulunan dolaptan 20 kilogram et çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:13
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        Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranın dış tarafında bulunan dolaptan 20 kilogram et çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çiftlikönü Mahallesi'nde restoran işleten Kezban Çiftçi, dolapta etlerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını izledi.

        Etlerin 2 şüpheli tarafından çalındığını gören Çiftçi, durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, restoranın önüne at arabasıyla gelen 2 kişinin dolaptan etleri alıp uzaklaşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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