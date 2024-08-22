Tekirdağ NKÜ'de resim kursu devam ediyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen resim kursu devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursunda eğitimler sürüyor.

Kursta, çocukların resim alanında kendilerini geliştirmeleri, yaşamlarına sanatı dahil edebilmeleri, teknik eğitimlerinin yanı sıra hayal dünyalarını geliştirebilmeleri amaçlanıyor.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak açılan kursta usta öğretici eşliğinde kara kalem ve yağlı boya resim eğitimleri veriliyor.