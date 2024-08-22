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        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim

        Tekirdağ'da, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:38
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        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
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        Tekirdağ'da, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

        İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptıkları denetimlerde, okul ürünlerini sağlığa uygunluğu ve ürünlerin fiyat etiketlerini ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.

        Ekipler okul çantaları, kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

        Denetimlerin okulların açılması sonrası da devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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