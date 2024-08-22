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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 36 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı, zanlılardan 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:22
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 36 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 101 şüpheli yakalandı, zanlılardan 36'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

        Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 101 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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