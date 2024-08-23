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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün açılışında konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir gümrük yönetimine sahip olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:25
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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün açılışında konuştu:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir gümrük yönetimine sahip olduğunu söyledi.

        Bolat, Cumhuriyet Meydanı'nda Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün açılış töreninde, Türkiye'deki 170 gümrük müdürlüğüne ilave olarak yeni bir gümrük müdürlüğünün hizmete alınmasından dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, şöyle konuştu:

        "Milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de inşallah bu yıl 14 bin doları geçecek. Dış ticaretimiz artıyor. İhracatımızda temmuz itibariyle 261 buçuk milyar dolarlık mal ihracatı ve 106,5 milyar dolarlık hizmetler ihracatına ulaştık. İthalatla beraber toplam dış ticaretimiz geçen yıl sonu itibariyle 620 milyar dolardı. İşte bu 620 milyar dolarlık mal akışının, ihracat ve ithalat olarak geçtiği yerler gümrüklerimiz. Gümrüklerimiz bizim iktisadi sınırlarımızdır."

        Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin ticaretinin artması, ekonominin gelişmesi ve refahın artması için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

        Tekirdağ'ın Türkiye'nin önde gelen ekonomik güçlerinden birisi olduğunu vurgulayan Bolat, kentte 20 milyar dolarlık dış ticaretin döndüğü belirtti.

        Bolat, Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün iş ve işlemleri hızlandırarak sanayiciye katkı sağlayacağını söyledi.

        - "6 ayda 800 milyar Türk lirası gümrük vergileri topladık"

        Gümrüklerin ülkeler için önemli olduğunu dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 28'ni bizim gümrüklerimiz topluyor. Hem de nakit topluyor. Bu yıl ilk 6 ayda 800 milyar Türk lirası gümrük vergileri topladık. Bütün devletimizin harcamalarında gümrük idarelerinin çok önemli bir katkısı var. Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir gümrük yönetimi var. Batılı ülkelerden bazen geliyorlar, görmek istiyorlar. Geçen yıl ve bu yıl da özellikle gurbetçilerimizin geliş ve gidişlerinde yığılma olmaması açısından kadrolarımızı üç kata artırdık. İçişleri Bakanlığı kadrolarını iki katı arttırdık. Dönüşlerde bazen komşu ülkeleri gümrük idarelerinde işler çok hızlı gitmeyince bir miktar yığılma olabiliyor ama 7/24 ve üç katı personelle gurbetçilerimizi de rahatça yolcu etmeye gayret ediyoruz. Toplam 428 milyon ton mal Türkiye'nin gümrüklerinden geçiyor. Bu malların değerinin 620 milyar dolar. Türkiye'nin Gümrük İdareleri 183 milyon yolcuya hizmet veriyor ve yaklaşık 12 milyon araç Türkiye'nin gümrüklerinden giriyor veya çıkıyor. Böylesine yoğun bir hizmet görülüyor. Böylesine canla başla çalışan gümrük çalışanlarımızla bu yıl da ilk 7 ay itibarıyla 95 milyon yolcu ve 6,5 milyon aracın geçişleri başarıyla gerçekleştirildi."

        Bolat, bakanlık olarak gümrüklerden uyuşturucu veya yasa dışı kaçak ürünlerin gelmesini engellediklerini vurguladı.

        Türkiye'de göreve geldikleri son bir yılda 43 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandığını anlatan Bolat, bunun 18 milyarını uyuşturucu ürünlerinin oluşturduğunu gümrüklerde uyuşturucuya geçit vermeyerek çocukların ve gençlerin zehirlenmesini engellediklerini söyledi.

        Ticaret Bakanlığı olarak çiftçilere destek amacıyla bu yıl buğday ithalatını durdurduklarını hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

        "Amacımız içeride çiftçilerimiz beklediği fiyatların, gelirlerin elde edilmesi, düşmemesi. Sanayicileri çiftçilerimizden buğday almaya zorladık bu anlamda. Bu da çiftçilerin alın terinin değerini bulması çabasıydı. Aynı şekilde ayçiçeğinde de Trakya Birlik ve vekillerimizle birlikte koordinasyon içindeyiz. Ham yağ üreticileri, sanayiciler de var. Mutabakatla orada da sanayicilerin yerli ayçiçeği alması şartıyla ve bunu belgelendirmesi şartıyla ayçiçeği elimizdeki stoklar biteceği zaman onlara ithalat hakkı, gelecek sene başında kontenjan vereceğimizi ifade ettik. Buradaki gayemiz de sanayiciler Trakya'nın, Türkiye'nin çiftçilerinden ayçiçeğini değerinde alsınlar. Fiyatların düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz diye bu mesajları verdik."

        Konuşmaların ardından Bolat ve katılımcılar açılışı yapılan gümrük müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

        Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ve gümrük çalışanları katıldı.

        Bakan Bolat, daha sonra AK Parti ve MHP'nin Marmaraereğlisi ilçe başkanlıklarını, Marmaraereğlisi Belediyesini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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