Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Turanlı görevine başladı

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Turanlı, emniyet müdür yardımcıları ve personelle tanıştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında kabul etti.

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