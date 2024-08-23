Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ergene ve Kapaklı Belediyesini ziyaret etti.

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