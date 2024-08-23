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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ergene ve Kapaklı Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:07
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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ergene ve Kapaklı Belediyesini ziyaret etti.

        Bolat, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile makamında görüşüp, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Kapaklı Belediyesi'ne geçti.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'den de ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bolat'a, ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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