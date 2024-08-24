Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, yayaların geçişine engel oluşturan malzemeleri kaldırırken, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirterek, vatandaşlara daha iyi hizmet için ekiplerin çalıştığını ifade etti.

- Ergene'de düğün salonlarının bakımı yapılıyor

Ergene Belediyesi, düğün salonlarında tadilat çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelindeki düğün salonlarının ilgili ekipler tarafından elden geçirilerek gerekli onarımların yapıldığını söyledi. Çalışmaları takip eden Topak, son olarak Velimeşe Mahallesi Yazlık Düğün Salonu'nun yenileme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. - Topak semt pazarını ziyaret etti Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Topak, esnafın ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi.