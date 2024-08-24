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        Tekirdağ'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:46
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        Tekirdağ'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Gürkan Karaman'ın kullandığı 59 SA 547 plakalı kamyonet ile S.M. yönetimindeki 59 AFT 138 plakalı kamyon Ahi Mehmet Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan Karaman, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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