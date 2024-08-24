Tekirdağ'da kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Gürkan Karaman'ın kullandığı 59 SA 547 plakalı kamyonet ile S.M. yönetimindeki 59 AFT 138 plakalı kamyon Ahi Mehmet Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan Karaman, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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