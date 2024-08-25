Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, 79 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi İ.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsü H.Ö'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine U.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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