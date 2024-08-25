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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Ergene Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:03
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        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Ergene Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Topak, yetkililerden bilgi aldı.

        Topak, yaptığı açıklamada, vatandaşlara verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Hastaneyi planlanan bitiş tarihinden önce tamamlayıp hizmete sunmak istediklerini aktaran Topak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        - Ergene'de basketbol müsabakaları devam ediyor

        Ergene ilçesinde, 7'den 70'e Sokaklar Bizim basketbol müsabakaları gerçekleştiriliyor.

        Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen maçlar, kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, gençlerin müsabakalar esnasında keyifli ve heyecan dolu dakikalar geçirdiklerini söyledi.

        Doğramacı, müsabakaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Gençlerimizi kutluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemizde çok güzel ve birbirinden farklı sportif faaliyetler yapıyoruz. Bundan sonra da özellikle çocuk ve gençlere yönelik sportif faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

        - Ergene'de yaz kursları devam ediyor

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, belediyenin düzenlediği yaz kurslarını ziyaret etti.

        Sağlık Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kursları gezen Topak, eğitmenlerden bilgi aldı.

        Topak, yaptığı açıklamada, yaz kurslarının çocuklar ve gençler için çok faydalı olduğunu belirtti.

        Bu tür eğitim programlarının gençlerin geleceğe daha donanımlı ve özgüvenli adımlar atmalarına yardımcı olduğunu ifade eden Topak, belediye olarak çocuklar ve gençlerin eğitimine önem verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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