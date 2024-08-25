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        Yetişip şampiyonluklar yaşadığı kulüpte "yelken yapmayı" öğretiyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 7 yaşında yaz kursuyla adım attığı yelken kulübünde Türkiye ve Balkan şampiyonlukları yaşayan Zülal Alev Erkan (21), kulübün antrenörü olarak şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:20
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        Yetişip şampiyonluklar yaşadığı kulüpte "yelken yapmayı" öğretiyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 7 yaşında yaz kursuyla adım attığı yelken kulübünde Türkiye ve Balkan şampiyonlukları yaşayan Zülal Alev Erkan (21), kulübün antrenörü olarak şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışıyor.

        Zülal Alev, ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenlenen yaz kurslarına katılarak yelkene başladı.

        Zorlansa da zamanla kendini geliştiren Zülal Alev, katıldığı yarışmalarda madalyalar kazandı ve 14 yaşında milli takıma seçilerek Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti.

        Yelkende iki dünya 5'inciliği ve Türkiye şampiyonlukları Zülal Alev, 2 kez de Balkan şampiyonu oldu.

        Zülal Alev, 20 yaşında "yelkeni bırakıp" Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde antrenörlük yapma kararı aldı.

        Kulüp sporcuları ve yaz kurslarına katılan öğrencileri çalıştıran Zülal Alev, şampiyonalara hazırlanan milli sporculara da destek oluyor.

        Zülal Alev, AA muhabirine, küçük yaşta girip sporculuk yaptığı kulüpte antrenör olarak görev almanın gurur verici olduğunu söyledi.

        Yelkenin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Zülal Alev, "Benim yaşımda yelkene başlayan 7 yaşındaki sporculara eğitim veriyorum. Yaz kurslarında onlarla suya çıkıp yelken yapmayı öğretip, yardımcı oluyorum." dedi.

        Zülal Alev, ulusal ve uluslararası yarışlarda mücadele ettiğini, bu tecrübeleri kulüpteki milli sporculara aktardığını dile getirdi.

        Yelken sporunun içinde olmak istediğini anlatan Zülal Alev, "Optimist sınıfında Balkan şampiyonu oldum, dünya şampiyonasına katıldım. Laser kategorisine geçtim ve yine Balkan şampiyonasında şampiyon oldum. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Laser 4.7 ve laser radial kategorilerinde dünya beşinciliklerim var." diye konuştu.

        Kursta girip şampiyonluk kazandığı kulüpte antrenörlük yapmanın çok duygusal olduğunu aktaran Zülal Alev, şunları kaydetti:

        "İlk başta yelkeni çok fazla sevmeyerek başlamıştım. Bu kulüpte büyüdüm aslında. 7 yaşında daha yeni okuma yazmaya başlarken bu kulübe girdim. Şu an 21 yaşındayım. Aslında hayatımın yarısını burada geçirdim ve bana çok fazla şey kattı. Bana kattığı şeyleri de şimdi yeni gelen sporculara aktarmak güzel bir duygu. Sporcuyken aslında tüm zorlukları teknede kendim yaşadığım için ne zaman zorluk yaşasalar ya da kafaları karışsa onları rahat anlayabiliyorum."

        Milli sporcu İlayda Şen de Erkan'ın kendilerini çalıştırmasının çok faydalı olduğunu, şampiyonalara gitmeden önce antrenörlerinin önemli tavsiyeler ve taktikler vererek kendilerini yarışlara hazırladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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