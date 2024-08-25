Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y.E'nin kullandığı 59 AEK 001 plakalı motosiklet, Kayı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 DG 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.Y.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Y.E'nin cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
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