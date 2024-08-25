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        Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:00
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        Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Y.E'nin kullandığı 59 AEK 001 plakalı motosiklet, Kayı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 DG 252 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.Y.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.Y.E'nin cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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