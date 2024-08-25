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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

        Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.08.2024 - 15:18
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
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        Marmara Denizi kıyısındaki Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        İlçede 8 halk plajı mavi bayrakla tatilcilere hizmet veriyor.

        Plajlar, denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi cezbediyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, mavi bayraklı plajların turizm için avantaj olduğunu söyledi.

        Şarköy'ün her zaman tatilcilerin tercih ettiği bir yer olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Mavi bayrak, yerli ve yabancı turistlerin dikkat ettiği bir konu. Tatilciler mavi bayraklı plajları olan yerlere özellikle geliyor. Bir plaja mavi bayrak durup dururken de verilmiyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, mavi bayrak altyapısının oluşturulmasında önemli gayretleri var. Şarköy ilçesinde mavi bayraklıların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 14 plaj daha var." dedi.

        Hacıoğlu, plajların ilçe için önemli bir değer olduğunu ve yaz sezonunda hiç boş kalmadığını dile getirdi.

        Söz konusu plajların tam donanımlı olması ve cankurtaran hizmeti sunmalarıyla turistlere güven verdiğini belirten Hacıoğlu, "Plajların nitelikli olması ilçeye, bölgeye turist çekiyor. Şarköy dışında Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi'nin de mavi bayraklı plaja kavuşması için çalışmalar sürüyor. Gelecek yıl Süleymanpaşa, 2026'da da Marmaraereğlisi'nde mavi bayraklı plajların olacağını bekliyoruz. Bunların artması kentin turizmine de fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

        Otel sahibi Cüneyt Keresteci de Şarköy'ün her zaman tatil için tercih edilen ilçeler arasında olduğunu kaydetti.

        Plajlara mavi bayrak verilmesinin hem tatilcileri hem de işletmecileri sevindirdiğini vurgulayan Keresteci, "Şarköy kentte tek mavi bayraklı plajlara sahip yer. Bunlar ilçemiz için çok değerli. Yerli ve yabancı turistlerin ilçeyi tercih etmesinde plajların katkısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Şarköy her zaman insanların huzur bulduğu ve keyifle tatilini yaptığı bir bölge." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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