Çorlu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Silahtarağa Mahallesi'nde otluk alanda nedeni henüz belenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
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