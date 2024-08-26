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        Çorlu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:59
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        Çorlu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Silahtarağa Mahallesi'nde otluk alanda nedeni henüz belenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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