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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:45
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Güler ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
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        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca desteklenen aileleri ziyaret eden Güler, bir süre ailelerle sohbet ederek, taleplerini dinledi.

        Güler, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

        İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin imkanlar doğrultusunda karşılanması, sorunların çözülmesinin kendileri için önem arz ettiğini aktaran Güler, "Bizlerin görevi sosyal devlet anlayışı içinde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktır." dedi.

        Ziyarette Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür İlker Demirtaş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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