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        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol eğitim yatırımlarını inceledi

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Çorlu ve Malkara ilçelerindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:05
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        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol eğitim yatırımlarını inceledi
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        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Çorlu ve Malkara ilçelerindeki eğitim yatırımlarını inceledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol, güçlendirme çalışmaları devam eden Çorlu Unilever-İş İlkokulu'nu ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da Yeniyol'a eşlik etti.

        Yeniyol, daha sonra Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile birlikte iş insanı Adnan Sungur tarafından Kozyörük Mahallesi'nde yaptırılan, Naziye Ünal Sungur İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek devam eden çalışmaları inceledi.

        Ardından TOKİ tarafından yaptırılan Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini ziyaret eden Yeniyol, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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